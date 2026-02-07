Haberler

VakıfBank –İlbank: 3-0

VakıfBank –İlbank: 3-0
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Derya Cebecioğlu 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Selçuk Görmen, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 6, Derya Cebecioğlu 17, Berka Buse Özden 4, Adhu Malual 8, Katarina Dangubic 10, Deniz Uyanık 12, Aylin Sarıoğlu Acar (L)

İLBANK: Cansu Aydınoğlulları 2, Merve Tanyel 5, Begüm Hepkaptan 3, Beren Yeşilırmak 9, Zuzanna Gorecka 10, Damla Nur Dündar 9, Sinem Arıncı (L), Aysun Aygör 4, Ezgi Akyıldız 1, Elif Su Yavuz 2

SETLER: 25-19, 25-18, 25-2

Sultanlar Ligi'nin lideri VakıfBank, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti. 20'nci maçında 19'uncu galibiyetini alan sarı siyahlılarda; Derya Cebecioğlu 17 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Deniz Uyanık 12, Katarina Dangubic de 10 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

Dengede başlayan ilk sette 12-9 geriye düşen VakıfBank, ardından Sıla Çalışkan'ın servis turunda 6-0'lık seri yakaladı: 15-12. Setin kalanında sarı siyahlılar, 6 oyuncusundan direkt katkı aldığı seti 29 dakikada 25-19 ile hanesine yazdırarak öne geçti. Bu bölümde Derya Cebecioğlu ve Deniz Uyanık ikilisi 5'er sayıyla öne çıktı. VakıfBank, ikinci seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-20 ile alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
