Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final

VakıfBank, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek finale yükseldi. VakıfBank, setleri 25-19, 25-20 ve 25-16'lık sonuçlarla kazandı ve finalde Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

VakıfBank: Deniz Uyanık, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

Süre: 76 dakika (26, 27, 23)

Galatasaray Daikin sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6) Maçta 20'li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti