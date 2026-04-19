Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. İlk seti kaybetmesine rağmen, sonraki setleri kazanarak maçı kazandı.
Salon: VakıfBank
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)
Setler: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19
Süre: 131 dakika (33, 39, 29, 30)
VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.
Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.