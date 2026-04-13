Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi final etabı

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü maç 16 Nisan'da oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık, Cazaute)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Ghani, Aslı Kalaç)

Setler: 19-25, 25-19, 25-18, 25-23

Süre: 111 dakika (26, 28, 26, 31)

Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek