VakıfBank, Alba Blaj'ı mağlup etti

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Tijana Boskovic maçın en değerli oyuncusu seçildi.

SALON: Polivalenta

HAKEMLER: Igor Schimpl (Slovakya), Gyula Tillmann (Macaristan)

ALBA BLAJ: Felix Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky, Veres (L) (Lijklema, Grama, Otcuparu)

VAKIFBANK: Cazaute, Cansu, Zehra, Boskovic, Dangubic, Ogbogu, Ayça (L) (Derya, Sıla, Lorenne)

SETLER: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25

SÜRE: 98 dakika (25,27,21,25)

Temsilcimiz VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı.

Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Tijana Boskovic seçildi.

Temsilcimiz, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
