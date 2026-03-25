AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Kupasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı. Ayrıca Marina Markova, finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank, kupasını aldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak şampiyonada görev yapan hakemlere ödülleri takdim edildi.

Eczacıbaşı Dynavit oyuncularına ikincilik, VakıfBank oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-siyahlı oyunculara kupayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

VakıfBank'ta oyuncular, teknik heyetle birlikte büyük coşku yaşadı ve kupayla taraftarları selamladı.

En değerli oyuncu Marina Markova oldu

Sarı-siyahlıların smaçörü Marina Markova, gösterdiği performansla finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Markova, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

AXA Sigorta Kupa Voley sürdürülebilirlik ödülleri ise Eczacıbaşı Dynavit'ten Dilay Özdemir ile VakıfBank'tan Berka Buse Özden'e verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
