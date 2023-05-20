VakıfBank 6'ncı kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Spor Haberleri
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 6'ncı kez şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon takıma 500 bin Euro ödül verilirken, Eczacıbaşı ikincilik ödülü olarak 250 bin Euro aldı.
SALON: Pala Alpitour (Torino)
HAKEMLER: Stanislava Simic (Hırvatistan), Ilaria Vagni ( İtalya )VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)SETLER: (27-25), (25-17), (23-25), (25-17)SÜRE: 110 (33,26,27,24)
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.Pala Alpitour Salonu'nda oynanan mücadelede 27-25, 25-17, 23-25 ve 25-17'lik setlerle üstünlük sağlayan Sarı-Siyahlılar, böylece CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk Finali'ni de kazanarak, 6'ncı kez kupanın sahibi oldu.Türk Finali karşılıklı sayılarla başladı. Setin sonuna kadar büyük çekişme yaşanırken, VakıfBank 27-25'lik skorla ilk seti önde kapattı. İkinci sete hızlı başlayan Eczacıbaşı, skoru 3-0'a getirse de, toparlanan VakıfBank skoru 17-12'ye taşıdı. Öne geçtikten sonra rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen VakıfBank, ikinci seti de 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi.Üçüncü sette hücumda etkili olan Turuncu-beyazlılar seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette hem hücumda hem de savunmada etkili olan VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.ŞAMPİYON TAKIMA 500 BİN EURO ÖDÜL VERİLDİSüper Final'de kupayı kaldıran VakıfBank 500 bin Euro para ödülünün sahibi olurken, Eczacıbaşı Dynavit'e ise ikincilik ödülü olarak 250 bin Euro verildi.6'NCI ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASISarı-Siyahlılar, 9 kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.18'İNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLERTurnuva tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki ekibi olan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 14'ünü kazanan VakıfBank, turnuva tarihinde bir takıma karşı en çok galibiyet alan ekip unvanını sürdürdü. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanırken, yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti.VAKIFBANK'TA EGONU SON MAÇINA ÇIKTIBu arada VakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan voleybolcusu Paola Egonu, Süper Final ile takımındaki son maçına çıktı.TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ, SÜPER FİNALİ TRİBÜNDEN İZLEDİTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da iki Türk takımının karşı karşıya geldiği bu Süper Finali tribünden takip etti.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞAMPİYON VAKIFBANK'A TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final karşılaşmasında kupanın sahibi olan Vakıfbank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam eşsiz bir spor şölenine tanıklık ettik. Bu tarihi müsabaka sonunda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı kez şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Uzunca bir süredir kararlılıkla uyguladığımız kadın odaklı spor politikamız meyvelerini vermeye başladı. Her branşta kadın sporcularımızın gücüne ve yükselişine tanıklık ediyoruz. Türk takımları olarak finale damgamızı vurduk, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Harikasınız çocuklar! Ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz, antrenörleriniz ve idarecileriniz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."- İtalya