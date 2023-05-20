VakıfBank 6'ncı kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

SALON: Pala Alpitour (Torino)

HAKEMLER: Stanislava Simic (Hırvatistan), Ilaria Vagni ( İtalya )

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

"Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam eşsiz bir spor şölenine tanıklık ettik. Bu tarihi müsabaka sonunda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı kez şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Uzunca bir süredir kararlılıkla uyguladığımız kadın odaklı spor politikamız meyvelerini vermeye başladı. Her branşta kadın sporcularımızın gücüne ve yükselişine tanıklık ediyoruz. Türk takımları olarak finale damgamızı vurduk, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Harikasınız çocuklar! Ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz, antrenörleriniz ve idarecileriniz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."