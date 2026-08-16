Cerny, Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyetinde ilk golü attı

Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, sezonun ilk haftasında karşılaştıkları Eyüpspor ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkartırken siyah-beyazlılar adına sezonun da ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Vaclav Cerny, müsabakanın 25. dakikasında Olaitan'ın asistinde fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Cerny ayrıca attığı gol ile Beşiktaş'ın bu sezonki ilk Süper Lig golünü de atmış oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında 4 müsabakada forma giyen Cerny, 301 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asistşik performans gösterdi.

Eyüpspor karşısında müsabakaya 11'de başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 88. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı