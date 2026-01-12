Haberler

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona, İspanya Süper Kupa şampiyonu oldu. Mücadeleye ilk yarının uzatma anlarında atılan 3 gol damga vurdu. Kupada zafere ulaşan Barcelona, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Barcelona, İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
  • Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı üst üste 2. ve toplamda 16. kez kazandı.
  • Barcelona'nın golleri Raphinha (2) ve Robert Lewandowski tarafından atıldı.

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-2'lik skorla kazandı.

İLK GOL BARCELONA'DAN

Mücadeleye her iki takım da karşılıklı ataklarla başlarken ilk gol Barcelona'dan geldi. Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

İLK YARININ UZATMA ANLARINDA 3 GOL

İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile maça denge getirdi. Bu golün ardından Barcelona, hızlı yaptığı atakla 45+4'te Robert Lewandowski'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Santrayı yapan Real Madrid, Gonzalo Garcia ile 45+6'da skora bir kez daha eşitlik getirdi.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyon oldu

SON SÖZÜ RAPHINHA SÖYLEDİ

İkinci yarıda gelişen Barcelona hücumunda Brezilyalı oyuncu Raphinha, 76. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyon oldu

BARCELONA 10 KİŞİ

Maçın 90. dakikasında Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

SÜPER KUPA BARCELONA'NIN

Karşılaşmanın uzatma anlarında Real Madrid üst üste pozisyonlardan yararlanamadı ve Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımt87x76vf2:

saçma maç oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imza atmaya çok sıcak
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü