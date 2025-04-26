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Uzatmalarda neler oldu neler! Samsunspor, Bodrum FK'yı 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında hem ateş hattını hem de Avrupa potasını yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, konuk olduğu Bodrum FK'yı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın uzatma dakikalarında bulduğu bir gol ve kazandığı penaltı iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devam eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın başında geriye düşen Karadeniz ekibi, geri dönüşe imza atarak deplasmanda 2-1 galip ayrılmasını bildi.

GOLLER İLK YARIDA OLDU

Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltısıyla yanıt veren Samsunspor, 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Uzatmalarda neler oldu neler! Samsunspor, Bodrum FK'yı 2-1 yendi

90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL

Müsabakanın uzatma dakikaları ise nefes kesti. Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.Ayrıca ev sahibi takım, maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

Uzatmalarda neler oldu neler! Samsunspor, Bodrum FK'yı 2-1 yendi

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu. Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.

Uzatmalarda neler oldu neler! Samsunspor, Bodrum FK'yı 2-1 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

Adamların 2 golünü iptal ettiler belliki bodrumu düşürecekler hakem kararı ile şike demeyenin aklı yoktur..

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

büyüksün Samsun

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Haber YorumlarıKarabela 55 55:

Kardeşim maçı izleseydin gollerin iptali doğru birisi ofsayt diğeri de kapalı olduğu halde ele çarpma diye verilen penaltı vardan iptal edildi Bodrum düşmesin isterim ama adil bir yönetim oldu sahada

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