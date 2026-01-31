Haberler

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship'in 30. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Blackburn Rovers'ı 82. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Üst üste dördüncü kez kazanan Hull City, 53 puana yükselerek ligde üçüncü basamağa çıktı.

İngiltere Championship'in 30. haftasında Blackburn Rovers ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL SON ANLARDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Hull City'e galibiyeti getiren 82. dakikada Lewis Koumas attı.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Hull City, 53 puana yükselerek ligde üçüncü basamağa çıktı. Blackburn Rovers ise 29 puanda kaldıLigin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Watford'u ağırlayacak. Blackburn ise sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani : Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da tarihi bazilikadaki melek figürünün restorasyondan sonra Meloni'ye benzediği iddia edildi

Restorasyondan geçti, ülke karıştı! Bilin bakalım kime benziyor
Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü

Yaşlı adamın son anları kamerada
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var

Saldırılar günün ilk ışıklarıyla başladı: 29 ölü
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Roma'da tarihi bazilikadaki melek figürünün restorasyondan sonra Meloni'ye benzediği iddia edildi

Restorasyondan geçti, ülke karıştı! Bilin bakalım kime benziyor
Başkan açıkladı: Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer

Başkan açıkladı: Antalya'dan Fenerbahçe'ye transfer
Çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı: 11 adet top mermisi muhafaza altına alındı

Polisler, çocukların elinde görünce anında koştu