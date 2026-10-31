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Üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, yarın evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak

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Üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, yarın evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak
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Bodrum FK, 1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazanarak Play-Off potasına yaklaştı ve yarın evinde 13'üncü haftada Ümraniyespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada sakatlıkları devam eden Celal Dumanlı ile Ahmet Aslan forma giyemeyecek.

1'İNCİ Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Bodrum Futbol Kulübü, yarın evinde 13'üncü haftada Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda Burak Kamalak'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları devam eden golcü Celal Dumanlı ve orta saha Ahmet Aslan maçta forma giyemeyecek. Ligde 9'uncu sıradaki 17 puanlı Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, taraftarın desteği ile Ümraniyespor'u da yeneceklerine inandığını dile getirdi. Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle 13 puan toplayıp 14'üncü basamakta yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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