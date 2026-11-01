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Üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

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1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Berat 6. dakikada Ümraniyespor'u öne geçirdi, Aboubakar 28. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı; 88. dakikada Berat kırmızı kart gördü. Bodrum FK 18, Ümraniyespor 14 puanda kaldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

BODRUM FK: Sousa - Ajeti, Ali Aytemur, Furkan (Dk. 70 Emre Kaplan), Berşan, Mustafa (Dk. 60 Loshaj), Yusuf (Dk. 85 Adem), Tomas, Ege Bilsel (Dk. 69 Berkay), Ruben (Dk. 85 Ege Arslan), Aboubakar

ÜMRANİYESPOR: Cihan - Yunus (Dk. 80 Ali), Mustafa Eser, Mustafa Arda, Oğuz, Serkan (Dk. 62 Melih) (Dk. 90+1 Atalay), Dokanovic, Berat, Hostikka (Dk. 63 Kosoko), Blanco (Dk. 62 Muhammet), Soukou

GOLLER: Dk. 6 Berat (Ümraniyespor), Dk. 28 (P) Aboubakar (Bodrum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Berat (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Loshaj, Ajeti (Bodrum FK)

1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile yenişemedi: 1-1. Konuk Ümraniyespor maçın 6'ncı dakikasında Berat ile öne geçerken, ev sahibi Bodrum FK beraberliği 28'inci dakikada yıldızı Aboubakar ile yakaladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci devrede de iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi. Ümraniyespor'da 88'inci dakikada Berat kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanı 18'e çıkardı, Ümraniyespor ise 14 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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