Üst sıralar alev alev! Bodrumspor, Bandırmaspor'ı deplasmanda gole boğdu
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bandırmaspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor deplasmanda 4-0 kazanarak zirve hattını karıştırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, Bodrumspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 78. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 35'te Samet Yalçın ve 42'de Kenan Özer kaydetti.
Bodrumspor, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşarken ligdeki puanını 45'e yükseltti. Son iki maçını kazanan Bandırmaspor ise 40 puanda kaldı.
Bodrumspor önümüzdeki hafta Boluspor'a, Bandırmaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.