Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı
Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, Zenit forması giydiği ilk hazırlık maçında rakip futbolcuyla kavga etti. Duran'ın rakip oyuncuya tokat attığı görüldü.

Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, ilk maçında olay çıkardı.

İLK MAÇINDA RAKİP OYUNCU İLE KAVGA EDEREK TOKAT ATTI

Jhon Duran, Zenit formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçının 6. dakikasında yaşanan bir pozisyonda rakip oyuncuyla kavga etti. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede kontrolünü kaybeden Duran, Krasnodarlı oyuncunun başını önce sıkıştırdı, daha sonra da tokat attı.

TARTIŞMA AYAKTA DEVAM ETTİ, DURAN SARI KART GÖRDÜ

Her iki oyuncu da bu anlarda dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan iki oyuncu arasında tansiyon yükselmeye devam etti. İki takım oyuncuları araya girerken, hakem Jhon Duran'a sarı kart gösterdi.

