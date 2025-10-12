Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 34-26 Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Üsküdar Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 34-26'lık skorla yendi. İlk yarıyı 15-12 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor