Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 31-27 mağlup ederek ligde 7. galibiyetini aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 31-27 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-8 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 31-27 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Üsküdar Belediyespor, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Ortahisar Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
