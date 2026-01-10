Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 31-27 mağlup ederek ligde 7. galibiyetini aldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 31-27 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-8 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 31-27 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Üsküdar Belediyespor, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Ortahisar Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor