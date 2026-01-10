Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 31-27 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-8 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 31-27 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Üsküdar Belediyespor, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Ortahisar Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.