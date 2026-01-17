Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Odunpazarı'nı 34-30 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.

Porsuk Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-15 önde tamamladı.

İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmadan 34-30 galip ayrıldı.

Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden Üsküdar Belediyespor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

