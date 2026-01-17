Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Odunpazarı'nı 34-30 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Odunpazarı'nı 34-30 yendi.
Porsuk Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-15 önde tamamladı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmadan 34-30 galip ayrıldı.
Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden Üsküdar Belediyespor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor