Üsküdar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'na Veda Etti
Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polonya ekibi KPR Gminy'ye evinde 34-31 yenilerek turnuvadan elendi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Üsküdar Belediyespor, 32-31 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Polonya ekibi KPR Gminy'ye 34-31 yenilerek elendi.
Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Polonya ekibinin 20-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda rakibine karşı üstünlük kurmaya çalışsa da parkeden 34-31'lik yenilgiyle ayrılarak EHF Avrupa Kupası'na veda etti.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor