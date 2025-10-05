Haberler

Üsküdar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'na Veda Etti

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polonya ekibi KPR Gminy'ye evinde 34-31 yenilerek turnuvadan elendi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Üsküdar Belediyespor, 32-31 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Polonya ekibi KPR Gminy'ye 34-31 yenilerek elendi.

Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Polonya ekibinin 20-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda rakibine karşı üstünlük kurmaya çalışsa da parkeden 34-31'lik yenilgiyle ayrılarak EHF Avrupa Kupası'na veda etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
