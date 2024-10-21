Uşakspor Zirveye Yeniden Kuruldu
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963'ü 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Uşakspor, puanını 16'ya çıkardı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la berabere kalarak liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963 engelini 3-0'la aştı, zirveye yeniden kuruldu. Grupta son 5 maçta namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, puanını 16 yaparak aynı puandaki Silivrispor'la birlikte liderliği paylaştı.