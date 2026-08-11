Uşakspor, Yakup Anıl Karadağ'ı Transfer Etti

3'üncü Lig kulüplerinden Uşakspor, dış transferde Malatya Yeşilyurtspor'dan orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ (24) ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yakup Anıl'a Uşakspor forması altında başarılar diliyor, güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. Sakaryaspor'da profesyonel olan Yakup, sırasıyla Bergama Sportif, Menemen FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Malatya Yeşilyurt'ta oynarken, 3'üncü Lig'de 34 maçta 4 gol attı.

Uşakspor, transferde daha önce İzmir Çoruhlu FK'dan 26 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu, 39 yaşındaki tecrübeli orta saha Nizamettin Çalışkan, 37 yaşındaki forvet Erhan Şentürk, 21 yaşındaki sağ bek Burak Gündoğan, Siverek Belediyespor'dan 27 yaşındaki merkez orta saha İzlem Anıl Balakkız ve İnegöl Kafkasspor'dan 20 yaşındaki forvet Tahsin Hacımustafaoğlu ile anlaşmaya varmıştı. Öte yandan, Uşak ekibinde Alperen Kahraman ve Yasin Yıldız takımdan ayrılan son isimler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı