Uşakspor deplasmanda Nazillispor'u 2-0 mağlup etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, deplasmanda Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 28'e çıkardı. İlk yarıda Halil ile öne geçerken, ikinci golü ise Sadık ile buldu. Nazillispor ise sonunculukta kalmaya devam etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor deplasmanda düşme hattındaki Nazillispor'u 2-0 yenmeyi başardı. Maçın 31'inci dakikasında Halil, konuk Uşakspor'u öne geçirdi: 0-1. İlk devreyi Uşakspor 1-0 galip tamamlarken, ev sahibi Nazillispor'da 74'üncü dakikada Berdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uşakspor dakikalar 90'ı gösterdiğinde Sadık ile ikinci golü buldu: 0-2. Maçı 2-0 kazanan Uşakspor puanını 28 yaptı, üst sıralarda yer aldı. Nazillispor ise 4 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.

