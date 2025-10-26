Uşakspor, Liderlik Yarışında Hata Yapmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturduktan sonra geçen hafta Söke 1970 SK'ya deplasmanda 4-1 yenilip zirveden inen Uşakspor evinde Bornova 1877 önünde hata yapmadı. Rakibini Selçuk Alibaz'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Uşakspor koltuk yarışını sürdürdü. Grupta 8 haftada 6'ncı galibiyetini alarak 19 puana ulaşan Uşakspor'da Teknik Direktör Ergün Penbe, "Golü erken bulabilseydik skor farklı olurdu. İlk yarıda rakip kaleye gitmeye çalıştık ama hakem bir türlü bizi yollamadı. Attığımız sayılmayan goldeki pozisyon ofsayt değildi. Öne geçtikten sonra farkı açabilirdik. Oyun disiplininden kopmamaya çalıştık. Oyuncularımı kutluyorum. Ayaklarına sağlık" dedi.

KARŞIYAKA'YA BİLENİYOR

Grupta haftaya sezon başından beri kıyasıya bir liderlik mücadelesi verdiği Karşıyaka'ya yıllar sonra ilk kez konuk olacak Uşakspor'da Ergün Penbe, "Lig kora kor geçiyor. Elimizden gelen puanı toplayıp üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Haftaya atmosferi yüksek bir Karşıyaka deplasmanı bizi bekliyor. Psikolojik olarak oyuncularımızı hazırlamak lazım. İnşallah hakem kararlarının etkilediği bir maç olmaz. Daha sakin kalan, daha az hata yapan kazanacaktır. Karşıyaka içerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Zor maç bizi bekliyor ama zoru başarmak oyuncularımızın elinde, yüreklerini sahaya koyarlarsa galip geliriz" diye konuştu.