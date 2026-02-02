Haberler

Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı

Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta performansıyla dikkat çeken Uşakspor, Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un Seul'deki konserinde giydiği Uşakspor logolu ceketle dünya çapında ilgi gördü. Uşakspor, ceket sayesinde uluslararası bir tanıtım yaparak önemli bir gurur kaynağı oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansa rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle geçen hafta Teknik Direktör Ergün Penbe'nin görevinden ayrıldığı Uşakspor sürpriz şekilde dünya çapında gündem olmayı başardı. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle çıkması sosyal medyada gündem oldu. Uşak'a kuş uçusu 8 bin kilometre mesafede olan Seul'de Uşakspor logolu ceket çılgınlığı yaşandı.

Taeyong'un Uşakspor'un 2 yıl önceki forma tedarikçisinin ürünü olan özel ceketinin Kore'de yaklaşık 40 bin TL'den satışa çıktığı öğrenilirken, Uşakspor ise dünya çapında reklam oldu. Uşakspor yönetimi ilginç olayın ardından, "Sanatçı Taeyong'un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü