Uşakspor'da Ergün Penbe geri dönüyor

Uşakspor'da Ergün Penbe geri dönüyor
Uşakspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüpten ayrılan teknik direktör Ergün Penbe ile yeniden anlaşmaya vardı. Penbe, kısa süre önce ayrıldığı Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'dan da ayrılmıştı ve Pazar günü Bornova 1877 maçında takımın başında olacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor'da 2 hafta önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüpten ayrılan teknik direktör Ergün Penbe göreve geri dönüyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek anlaşma sağladığı öğrenildi. Uşakspor'dan ayrılarak Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'a imza atan Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta son sıraya gerileyen bu takımdan kısa sürede ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının pazar günü Bornova 1877 maçında yedek kulübesindeki yerini alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
