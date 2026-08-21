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Uşakspor'da imzalar sürüyor

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Uşakspor, iki takviye daha yaptı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Uşakspor, iki takviye daha yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip geçen sezon Malatya Yeşilyurtspor'da forma giyen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Fatih Karadirek ve İnegöl Kafkaspor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki sol bek Muhammed Arif Akbaş'ı renklerine bağladı. Uşakspor, transferde son olarak İzmir Çoruhlu FK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Yasin Öztekin'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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