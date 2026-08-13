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Uşakspor'da Ayhan İmir de Ayrıldı

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3'üncü Lig ekibi Uşakspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden sağ kanat Ayhan İmir, aynı ligdeki Eskişehir Anadolu Spor'a transfer oldu. Genç futbolcu, geçen sezon 10 maçta 1 gol kaydederken, kulüpten ayrılan oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da takımdan ayrılan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Kırmızı-siyahlı kulübe veda eden son isim sözleşmesini tek taraflı fesheden sağ kanat Ayhan İmir (20) oldu. Genç futbolcu aynı ligde yer alan Eskişehir Anadolu Spor'un yolunu tuttu. Geçen sezon 10 müsabakada Uşakspor formasını terleten Ayhan, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Uşak ekibinde Can Kargın, Alperen Kahraman, Yasin Yıldız, Rıza Mert Pişirici, Volkan Altınsoy, Mert Can Salık, Atalay Kalma, Burak Yılmaz gibi futbolcular takıma veda etmiş, Selçuk Alibaz ise kariyerini noktalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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