Uşakspor, Bahis Soruşturması Sonucu 16 Oyuncusundan Yoksun Deplasmanda Galip Geldi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederek başlattığı bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan, hafta başında da amatör lisansla takımda forma giyen 6 futbolcusu daha bahis nedeniyle PFDK'lık olunca toplam 16 oyuncusundan yoksun kalan Uşakspor, Eskişehir Anadolu deplasmanında kriz savdı. İlk 6 haftasını namağlup lider geçtiği grupta son haftalardaki kayıplarla Play-Off hattının bile dışında kalan Uşakspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından 16 eksiğine rağmen Eskişehir ekibini geriden gelip 2-1 yenmeyi başardı. Deplasmanda hayati öneme sahip bir galibiyet elde eden kırmızı-siyahlı ekip 22 puana ulaşarak Play-Off yarışına tekrar ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor