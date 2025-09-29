Haberler

Uşakspor 4'te 4 Yaptı, Kalesinde Gol Görmeyen Tek Takım

Uşakspor 4'te 4 Yaptı, Kalesinde Gol Görmeyen Tek Takım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Takım, profesyonel liglerde kalesinde gol görmeyen tek ekip olma özelliğini taşıyor. Efecan Barlık'ın 3 golle ön plana çıkması dikkat çekti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı. Oynadığı müsabakalarda sırasıyla Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı.

Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsan Uşak temsilcisinde 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık attığı 3 golle dikkat çekti. Efecan, bir önceki maçta Ayvalıkgücü filelerini 2 kez sarsmıştı. Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Uşak, 3'üncü Lig'de grubundaki Karşıyaka'yla birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri konumunda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.