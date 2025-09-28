Haberler

Uşakspor 4'te 4 Yaparak Liderliğini Sürdürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Uşakspor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4. galibiyetini aldı. Efecan Barlık'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Uşakspor, 12 puana ulaştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Uşakspor evinde grubun flaş takımlarından Denizli İdmanyurdu'nu tek golle mağlup ederek 4'te 4 yaptı: 1-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip 45+3'üncü dakikada takımın skorer ismi Efecan Barlık'ın golüyle 3 puana uzandı. Uşakspor bu sonuçla 4 hafta sonunda puanını 12 yaptı. Denizli İdmanyurdu ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.