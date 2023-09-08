Uşakspor, 3 yeni futbolcuyla anlaştı

Uşakspor Kulübü, orta saha, santrafor ve forvet olarak 3 yeni futbolcuyla daha anlaştığını duyurdu. Alperen Kahraman, Mahmut Yiğit ve Ege Özkayımoğlu takıma katıldı.

Uşakspor Kulübü, orta saha, santrafor ve forvet olarak 3 yeni futbolcuyla daha anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılana açıklamaya göre, Uşakspor alt yapısında yetişerek A Takım'a yükselen 22 yaşındaki, forvet mevkiinde görev yapan Alperen Kahraman, 19 yaşındaki genç santrafor Mahmut Yiğit ve Göztepe alt yapısında yetişen Ege, A Takıma yükselerek; Göztepe, 1922 Konyaspor ve Afyonspor formalarını terletti. Ayrıca, U18 ve U19 seviyesinde milli formayı da giyen, 22 yaşında, 1.85 boyunda ve santrfor pozisyonunda oynayan Ege Özkayımoğlu ile anlaşma sağlandı. - UŞAK