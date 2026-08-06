Uruguay'da Forlan dönemi: Milli takımın yeni teknik direktörü

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Diego Forlan'ı getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Marcelo Bielsa'nın istifa etmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki Forlan getirildi.

Forlan, 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın sorumluluğunu da üstlenecek.

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter formalarını giyen Forlan, Uruguay Milli Takımı ile de 112 kez sahaya çıktı.

Forlan, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin takımlarından Penarol'da 11, Atenas'ta ise 12 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA