Haberler

Uruguay'ın başına Diego Forlan geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın başına Diego Forlan’ı getirdiğini duyurdu.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın başına Diego Forlan'ı getirdiğini duyurdu.

Uruguay'ın efsane futbolcularından Diego Forlan, ülkesinin hem A Milli Takımını hem de 20 Yaş Altı Milli Takımını çalıştıracak. Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımı Forlan'a emanet ettiğini açıkladı.

2010 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen 47 yaşındaki teknik direktör, Uruguay Milli Takımı kariyerinde 112 karşılaşmada forma giyerken, 36 da gol kaydetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler