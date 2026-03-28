Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yapılan hazırlık maçında Ürdün ve Kosta Rika milli futbol takımları 2-2 berabere kaldı. Ürdün, Baha Faysal ve İbrahim Sabra'nın golleriyle öne geçti, Kosta Rika ise son dakikalarda eşitliği sağladı.

Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasında oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Ürdün, Baha Faysal'ın 51. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Ürdün Milli Takımı, 77. dakikada İbrahim Sabra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kosta Rika'nın 85. dakikada kazandığı penaltıda Josimar Alcocer, kaleci Yazeed Abulaila'dan dönen topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Kosta Rika, 90+2. dakikada Warren Madrigal'in golüyle eşitliği yakaladı.

Müsabaka, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında Ürdün, 31 Mart Salı günü Nijerya, Kosta Rika ise aynı gün İran ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

Tarihi maç burada oynanacak