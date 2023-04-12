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Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete kupürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, bir gazete kupürünü paylaşıp "Lale Orta, Beşiktaşlıymış. Eşi de Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli diye algı yapanlar özür mü dileyecek, yoksa susacak mı?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de başta Galatasaray olmak üzere bazı takımlardan sert eleştiriler alan MHK Başkanı Lale Orta'nın ismi gündemden düşmüyor. Orta, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluştaki programa katılıp maçlarda yaşanan pozisyonları değerlendirmişti. Bu olaydan sonra gündem biraz sakinleşse de tansiyon yine yükseldi.

Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete küpürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

GAZETE KÜPÜRÜ PAYLAŞTI

Ünlü yorumcu Ahmet Ercan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir gazete kupürü kullanarak Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğunu yazdı. Gazetedeki ilgili haberde Orta'nın Beşiktaş'ı tuttuğuna dair ifadeler görüldü.

Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete küpürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

"ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?"

Ercanlar yaptığı paylaşıma, "Lale Orta, Beşiktaşlıymış... Eşi Ahmet Ziya Orta Galatasaraylıymış... 2 aydır Lale Orta, Fenerbahçeli diye algı yapanlar özür mü dileyecek yoksa yaptığımız algılar hedefine ulaştı diye susacak mı? Kesinlikle susacaklar. Çünkü amaçları adalet değil kollanmaktı. Başardılar." notunu düştü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ahmet Ercanlar Fenerbahçe Lale Orta Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Zeki Anti:

Boş beleş mal bulmuş mağribi gibi ortaya atlamış. Tff'yi lale orta mı yönetiyor sanki o maşa onu yöneten koç, hatta bütün takımları da yöneten koç bunu bilmeyen zaten bilgisizdir.

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SAMET TEMAS:

lale hanım sizi ittire ittire buralara kadar getirdi yoksa puan farkı 20'ydi kardeş ne susmasından bahsediyorsun sen?

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