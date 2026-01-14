Haberler

Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle... Haber Videosunu İzle
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü yorumcu İbrahim Seten, Fenerbahçe'den kovulan teknik direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Seten, evli olduğu bilinen Mourinho'nun İstanbul'da Four Seasons Otel'de konaklamasını özel hayatına bağlarken, söz konusu konaklamanın kulübe maliyetine ilişkin farklı rakamlar telaffuz etti. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • İbrahim Seten, Mourinho'nun İstanbul'da otelde kalma gerekçesinin yabancı bir sevgilisi olduğunu ve rahat görüşebilmek amacı taşıdığını iddia etti.
  • İbrahim Seten, otel konaklamasının maliyetinin kendi hesabına göre 1.5 milyon euro, kulüp tarafında ise 600 bin euro olarak değerlendirildiğini söyledi.
  • İbrahim Seten, otel konaklaması üzerinden kulübe yıllık 1 milyon euro seviyesinde fatura çıktığını öne sürdü.

İbrahim Seten, Mourinho'nun İstanbul'da otelde kalma gerekçesinin "yabancı bir sevgilisi olduğu" ve "rahat görüşebilmek" amacı taşıdığı yönünde iddiada bulundu. Seten, bu nedenle Mourinho'nun evde kalmadığını öne sürdü.

"MALİYET" TARTIŞMASI: 600 BİN EURO – 1.5 MİLYON EURO

Sky Spor YouTube kanalında konuşan Seten, konaklamanın maliyetine dair de iki farklı rakam söyledi. Kendi hesabına göre maliyetin 1.5 milyon euro olduğunu iddia eden Seten, kulüp tarafında ise bu rakamın 600 bin euro olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

"YILLIK 1 MİLYON EURO'LUK FATURA" SÖZLERİ

Seten, daha sonra yaptığı değerlendirmede otel konaklaması üzerinden kulübe "yıllık 1 milyon euro" seviyesinde fatura çıktığını da öne sürdü. Açıklamalarında, konaklama ve harcamalara ilişkin çeşitli yorumlar yaparken, iddialarını "dünya çapında atlatma haber" olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Seten'in iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Mourinho cephesinden veya kulüpten konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Paylaşılanlar, Seten'in kişisel beyanı ve iddiası olarak kamuoyuna yansıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm

7 ayda inanılmazı gerçekleştirdi
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti

Hamilelikte söylenmeyen gerçek için 77 milyon TL tazminat