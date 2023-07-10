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Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri

Spor Haberleri

beIN Sports'un ünlü spiker ve yorumcusu Güntekin Onay, Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Onay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Onay paylaşımında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç." dedi.

"HÜKÜMETİMİZ BUNLARI SINIR DIŞI ETSİN"

Günetkin Onay yaptığı paylaşımın tamamında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin." ifadelerini kullandı. Onay'ın bu paylaşımı 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri

"HAYATI BOYUNCA KADIN GÖRMEMİŞLER GELMESİN"

Deneyimli spiker bir başka paylaşımında ise, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Güntekin Onay beINSports Göçmen Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Ütopik Yorumcu:

Ak partili olarak sonuna kadar katılıyorum hükümetin yaptığı kadar yanlışıda çok var muhalefet iyi bir aday çıkarmış olsa hdp ile işbirliği olmasaydı ya vallahi oyumu verecektim

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Osman Yurdakul:

Hayri harilik yapma, çok bilmiş ukala boş, boş yorum da yapma, İnternet deyince zaten herkes haberleri internetten öğreniyor, yoksa senin özel haber ajansın mı var

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İbrahim Gürler:

Tespitlerinin hepsi son derece doğru Tebrik ederim Helalolsun

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