Haberler

Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksikalı model ve spor muhabiri Ines Sainz Gallo, AC Milan'a yeni transfer olan bir Brezilyalı futbolcunun otel odasında kendisine taciz girişiminde bulunduğunu açıkladı. Sainz, futbolcunun asistanının kameramanı odadan çıkarıp kapıyı kilitlemesinin ardından futbolcunun kendisine yaklaşıp öpmeye çalıştığını belirtti. Duruma hızla tepki veren Sainz, kendisini korumak için futbolcuya fiziksel müdahalede bulunup odadan ayrıldığını söyledi.

Spor muhabiri Ines Sainz Gallo, yıllar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlatarak gündeme damga vurdu.

"RÖPORTAJ TUZAĞA DÖNÜŞTÜ"

Meksikalı model ve deneyimli spiker Sainz, AC Milan'a yeni transfer olan Brezilyalı bir futbolcuyla röportaj yapmak için gittiği otelde beklenmedik bir durumla karşılaştığını açıkladı. Sainz, görüşmenin kısa sürede profesyonel sınırların dışına çıktığını ifade etti.

ODA KAPISI KİLİTLENDİ

Sainz'in açıklamasına göre, futbolcunun asistanı kameramanı odadan çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi. Odada yalnız kaldıkları sırada futbolcunun kendisine yaklaşarak öpmeye çalıştığını belirten spiker, duruma anında tepki verdiğini söyledi.

FİZİKSEL MÜDAHALEYLE KURTULDU

47 yaşındaki gazeteci, kendisini korumak için futbolcuya fiziksel müdahalede bulunduğunu ve tekme atarak odadan uzaklaştığını anlattı. Yaşananların ardından güvenliğini sağlamak adına hızla ortamdan ayrıldığını vurguladı.

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

Sainz, olayın merkezindeki futbolcunun Brezilyalı olduğunu ve o dönemde AC Milan'a yeni transfer edildiğini belirtse de isim vermekten kaçındı. Öte yandan, söz konusu ismin Kaka olmadığını özellikle ifade ederek spekülasyonların önüne geçti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Güney Kore: Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarından gelenlerde kromozom mutasyonu görüldü

Bu bölgeden geçenler büyük risk altında! Test sonuçları ortaya koydu
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...

Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
ABD'de havalimanında dehşet! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı

Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Yaralılar var
Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı

Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı