Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in derbi paylaşımı sosyal medyayı salladı: Duramıyorum yerimde

Süper Lig'de derbi heyecanına saatler kala Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımına destek oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Duramıyorum bugün yerimde, Allah'ım sen konuyu biliyorsun" ifadelerini kullandı.