Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in derbi paylaşımı sosyal medyayı salladı: Duramıyorum yerimde
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Süper Lig'de derbi heyecanına saatler kala Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımına destek oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Duramıyorum bugün yerimde, Allah'ım sen konuyu biliyorsun" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saatlerin kaldığı dev mücadele öncesinde iki takım içinde destek mesajları gelemeye devam ediyor. Fenerbahçeli Ece Seçkin de sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere destek mesajı verdi.
"ALLAH'IM SEN KONUYU BİLİYORSUN"
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duramıyorum bugün yerimde, Allah'ım sen konuyu biliyorsun" ifadelerini kullandı.
İşte ünlü şarkıcının yaptığı o paylaşım :
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023