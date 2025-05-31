Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kongreye davet etti. Uluğ, yaptığı paylaşımda ''Büyük ve cefakar Fenerbahçe taraftarının yanındayım. Kayıtsız şartsız, her sezon, her platformda çubuklunun başarısı için her şeyini veren taraftarlar olarak biz bunu hak etmiyoruz ve değişim istiyoruz!'' dedi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler sürerken bir tepki de sanat camiasından geldi. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Ali Koç'a çağrıda bulundu. Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ali Koç'u kongre kararı alması yönünde istekte bulundu.

Derya Uluğ'un bu paylaşımı Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, taraftarlar Uluğ'a bu paylaşımı için teşekkür etti.

İşte Derya Uluğ'un o paylaşımı;

''Fenerbahçeliliğim bir kimliktir, bunu hiçbir zaman saklamadım. Hiç birşey Fenerbahçe sevgimin üzerinde olmadı, olmayacak. Gelinen noktadan uzun zamandır büyük üzüntü duyuyorum.

Bu camia, bulunduğu yerden memnun olacak, azla yetinecek, değerlerini, kaptanlarını, emek veren sporcularını bu kadar değersizleştirecek bir camia değil. Uzun süredir süregelen başarısızlığı, kimse bizden kabullenmemizi beklemesin.

Sevdiğim insanlara olan sevgim ve saygım baki kalmakla birlikte; bazen ne kadar çok istersen iste, ne kadar çabalarsan çabala, olmuyor. Olmadı.

Büyük ve cefakar Fenerbahçe taraftarının yanındayım.

Kayıtsız şartsız, her sezon, her platformda çubuklunun başarısı için her şeyini veren taraftarlar olarak biz bunu hak etmiyoruz ve değişim istiyoruz!''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Yönetim takımı 2. Yapmış daha ne yapsın sizde birşey begenmiyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'ye transfer olacak mı? Hakan Çalhanoğlu'nun babasından cevap

Türkiye'ye transfer olacak mı? Babası canlı yayında açıkladı
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır

Sürpriz gelişme! Premier Lig ekibinden 10 milyon euroluk harekat
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.