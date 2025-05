Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler sürerken bir tepki de sanat camiasından geldi. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Ali Koç'a çağrıda bulundu. Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ali Koç'u kongre kararı alması yönünde istekte bulundu.

Derya Uluğ'un bu paylaşımı Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, taraftarlar Uluğ'a bu paylaşımı için teşekkür etti.

İşte Derya Uluğ'un o paylaşımı;

''Fenerbahçeliliğim bir kimliktir, bunu hiçbir zaman saklamadım. Hiç birşey Fenerbahçe sevgimin üzerinde olmadı, olmayacak. Gelinen noktadan uzun zamandır büyük üzüntü duyuyorum.

Bu camia, bulunduğu yerden memnun olacak, azla yetinecek, değerlerini, kaptanlarını, emek veren sporcularını bu kadar değersizleştirecek bir camia değil. Uzun süredir süregelen başarısızlığı, kimse bizden kabullenmemizi beklemesin.

Sevdiğim insanlara olan sevgim ve saygım baki kalmakla birlikte; bazen ne kadar çok istersen iste, ne kadar çabalarsan çabala, olmuyor. Olmadı.

Büyük ve cefakar Fenerbahçe taraftarının yanındayım.

Kayıtsız şartsız, her sezon, her platformda çubuklunun başarısı için her şeyini veren taraftarlar olarak biz bunu hak etmiyoruz ve değişim istiyoruz!''