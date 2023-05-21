Çileden çıktı! Zafer Algöz'den hakeme sert tepki: Penaltımızı yedin ayıptır, korkma şampiyon olmuyoruz

Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, takımının Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. İlk yarının sonlarında Beşiktaş 2 pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti. Zafer Algöz, "Korkma hocam şampiyonluk şansımız kalmadı. Net penaltımızı yedin ayıptır" sözleriyle tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, kararlarıyla maça damga vurdu.

CENK YÜZÜNÜ TUTTU

45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.

BİR PENALTI İTİRAZI DAHA

İlk yarının uzatma anlarında Redmond'ın ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti. Beşiktaşlılar yaşananların ardından sosyal medyada sert paylaşımlar yaptı.

ALGÖZ'DEN TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, sosyal medyada birbirinden sert paylaşımlar yaptı. Algöz, hakem için "Korkma hocam şampiyonluk şansımız kalmadı. Net penaltımızı yedin ayıptır" yorumunu yazdı. Algöz, Beşiktaş taraftarlarının TFF'yi hedef aldığı paylaşımları retweet'ledi.