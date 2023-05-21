Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çileden çıktı! Zafer Algöz'den hakeme sert tepki: Penaltımızı yedin ayıptır, korkma şampiyon olmuyoruz

Çileden çıktı! Zafer Algöz'den hakeme sert tepki: Penaltımızı yedin ayıptır, korkma şampiyon olmuyoruz

Spor Haberleri

Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, takımının Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. İlk yarının sonlarında Beşiktaş 2 pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti. Zafer Algöz, "Korkma hocam şampiyonluk şansımız kalmadı. Net penaltımızı yedin ayıptır" sözleriyle tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, kararlarıyla maça damga vurdu.

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, Adana Demir-Beşiktaş maçında yaşananlara isyan etti: Penaltıyı yedin hocam, korkma şampiyon olmuyoruz

45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, Adana Demir-Beşiktaş maçında yaşananlara isyan etti: Penaltıyı yedin hocam, korkma şampiyon olmuyoruz

İlk yarının uzatma anlarında Redmond'ın ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti. Beşiktaşlılar yaşananların ardından sosyal medyada sert paylaşımlar yaptı.

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, Adana Demir-Beşiktaş maçında yaşananlara isyan etti: Penaltıyı yedin hocam, korkma şampiyon olmuyoruz

Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, sosyal medyada birbirinden sert paylaşımlar yaptı. Algöz, hakem için "Korkma hocam şampiyonluk şansımız kalmadı. Net penaltımızı yedin ayıptır" yorumunu yazdı. Algöz, Beşiktaş taraftarlarının TFF'yi hedef aldığı paylaşımları retweet'ledi.

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, Adana Demir-Beşiktaş maçında yaşananlara isyan etti: Penaltıyı yedin hocam, korkma şampiyon olmuyoruz

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, Adana Demir-Beşiktaş maçında yaşananlara isyan etti: Penaltıyı yedin hocam, korkma şampiyon olmuyoruz

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Zafer Algöz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title