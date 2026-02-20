Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi
NBA'nın ünlü ismi Kyrie Irving, ABD'nin Minneapolis kentindeki bir camide ibadet ederken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Irving'in namaz kıldığı anlar dikkat çekti. İslamiyet'i seçtiğini daha önce açıklayan Irving'in bu hareketi, geniş yankı buldu.
MİNNEAPOLIS'TE İBADET ETTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Irving'in camide namaz kıldığı anlar yer aldı. Ünlü basketbolcunun sade ve dikkat çekmeyen bir şekilde ibadet ettiği görüldü.
Irving'in daha önce İslamiyet'i seçtiğini açıklaması ve dini inancıyla ilgili paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Minneapolis'teki görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.