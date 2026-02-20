Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Nba'in yıldız isimlerinden Kyrie Irving, ABD'nin Minneapolis kentinde bulunan bir camide ibadet ederken görüntülendi.

MİNNEAPOLIS'TE İBADET ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Irving'in camide namaz kıldığı anlar yer aldı. Ünlü basketbolcunun sade ve dikkat çekmeyen bir şekilde ibadet ettiği görüldü.

Irving'in daha önce İslamiyet'i seçtiğini açıklaması ve dini inancıyla ilgili paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Minneapolis'teki görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.