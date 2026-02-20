Haberler

Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Güncelleme:
NBA'nın ünlü ismi Kyrie Irving, ABD'nin Minneapolis kentindeki bir camide ibadet ederken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Irving'in namaz kıldığı anlar dikkat çekti. İslamiyet'i seçtiğini daha önce açıklayan Irving'in bu hareketi, geniş yankı buldu.

  • NBA yıldızı Kyrie Irving, ABD'nin Minneapolis kentinde bir camide namaz kıldı.
  • Kyrie Irving'in İslamiyet'i seçtiğini daha önce açıkladığı biliniyor.
  • Irving'in camide ibadet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Nba'in yıldız isimlerinden Kyrie Irving, ABD'nin Minneapolis kentinde bulunan bir camide ibadet ederken görüntülendi.

MİNNEAPOLIS'TE İBADET ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Irving'in camide namaz kıldığı anlar yer aldı. Ünlü basketbolcunun sade ve dikkat çekmeyen bir şekilde ibadet ettiği görüldü.

Irving'in daha önce İslamiyet'i seçtiğini açıklaması ve dini inancıyla ilgili paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Minneapolis'teki görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

