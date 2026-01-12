Haberler

Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi Haber Videosunu İzle
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Menajer George Gardi, kulübe iki oyuncu önerdi. Sarı-kırmızılıların 6 numara ve çok yönlü kanat transferi planladığı, toplamda 3 transfer hedeflediği ifade edildi.

  • Menajer George Gardi, Galatasaray'a iki futbolcu önerdi.
  • Galatasaray'ın transfer önceliği 6 numara mevkisi ve çok yönlü bir kanat oyuncusudur.
  • Galatasaray'ın üç transfer yapması bekleniyor ve üçüncü transfer fırsat transferi niteliğinde olacak.

Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hem sonuç hem de oyun performansı eleştirilerin odağı oldu. Alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılı kulübün transfer çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.

Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

"GARDI 2 OYUNCU SUNDU"

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serhan Türk, menajer George Gardi'nin Galatasaray'a iki futbolcu önerdiğini ifade etti. Türk, "George Gardi, bugün Galatasaray'a 2 tane oyuncu sunmuş. 'Gardi ile görüşmüyorlar' diyorlar ama öyle bir durum söz konusu değil" sözleriyle dikkat çekti.

6 NUMARA VE KANAT TRANSFERİ PLANLANIYOR

Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer planına dair de bilgiler paylaştı. Buna göre sarı-kırmızılıların önceliği 6 numara ve çok yönlü bir kanat oyuncusu transferi. Türk, "Galatasaray, 6 numara mevkisine bir transfer ve çok yönlü oynayan bir kanat transferi yapmak istiyor" dedi.

"3 TRANSFER BEKLİYORUM"

Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer döneminde toplamda üç hamle yapabileceğini belirterek, üçüncü transferin ise "fırsat transferi" niteliğinde olabileceğini söyledi. Türk, "Galatasaray'ın 3 transfer yapmasını bekliyorum. 3. transfer fırsat transferi niteliğinde olacak" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti