Ünlü menajer Gonçalves, Gabriel Sara için mahkemeye gitti

Süper Lig devi Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın geçmiş dönemdeki transferiyle ilgili mahkemeye sürpriz bir başvuru gerçekleştirildi.

MENAJER GONÇALVES YASAL İŞLEM BAŞLATTI

UOL Esporte'de yer alan habere göre; Sao Paulo, 2022 yılında Gabriel Sara'yı 10.5 milyon euro bedelle Norwich City'ye gönderdi. Scout Orlando Gonçalves, bu transferin ardından Gabriel Sara'yı Sao Paulo'ya getiren kişi olduğunu iddia etti ve transferin ardından yasal işlem başlattı.

MENAJER DAVAYI KAZANDI

Haberde, menajer Gonçalves'in 2013 tarihli kulüp içi belgeyi mahkemeye sunduğu belirtildi. Bu belgede, dönemin başkanı Juvenal Juvencio'nun, kendisine oyuncunun ekonomik haklarının yüzde beşini verdiği ifade yer aldı. Menajer Gonçalves'in bu davayı kazandığı aktarıldı. Bu gelişme üzerine Brezilya Ligi takımlarından Sau Paulo, menajer Gonçalves'in transferdeki yüzde beşlik payını bu yılın temmuz ayında ödedi.

YENİDEN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Championship ekibi Norwich City, 2024 yılında Gabriel Sara'yı Galatasaray'a gönderdi ve Sao Paulo da bu transferden 10 milyon realin (1.6 milyon euro) biraz üzerinde bir gelir elde etti. Menajer Orlando Gonçalves, 2013 tarihli belgeye dayanarak Sao Paulo'ya bir kez daha dava açtı. Menajer Gonçalves, bu kez kulübün Sara'nın satışından elde ettiği gelirin bir kısmını talep etti. Ancak bu kez menajer Orlando Gonçalves'in girişimi başarısız oldu. Dava, geçen hafta Sao Paulo Adalet Divanı'ndan görüldü. Karar, menajer Orlando Gonçalves'e davada kötü niyetli davrandığı için yaptırım uygulanma tehdidinde bulundu. Menajer Gonçalves'in, aynı hak için iki kez ödeme almaya çalıştığı düşünülüyor. Mahkemenin kararına rağmen, scout Orlanda Gonçalves temyiz başvurusunda bulunduğu belirtildi.