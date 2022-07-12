Ünlü atlet Sir Mo Farah, hayatıyla ilgili tüm gerçekleri anlattı! Vatandaşlıktan men edilebilir

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiltere vatandaşı atlet Sir Mo Farah, 9 yaşındayken İngiltere'ye yasadışı bir şekilde getirildiğini ve götürüldüğü evde zorla çalıştırıldığını açıkladı.

GERÇEK ADI ABDİ KAHİN

BBC'de hazırlanan özel dosyaya konu olan Mo Farah, daha önce hiç görmediği bir kadın tarafından Cibuti'den İngiltere'ye uçakla getirildiğini, gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu ancak sahte seyahat belgelerinde adının Muhammed Farah olduğunu söyledi. Farah, İngiltere'ye vardığında söz konusu kadının onu Londra'nın batısındaki Hounslow'da bulunan evine götürdüğünü belirtti. Mo Farah'ın bu itirafından sonra vatandaşlığının elinden alınabileceği öne sürüldü.

"BAŞIMIN BELADA OLDUĞUNU ANLADIM"

Mo Farah,bu kadının akrabalarının iletişim bilgilerini içeren bir kağıdı aldığını dile getirerek, "O kağıdı gözümün önünde yırtıp çöpe attı. O anda başımın belada olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

BABASI İÇ SAVAŞTA VEFAT ETTİ

Eurosport'un aktardığı haberde, Sir Mo Farah'ın biyolojik babası Abdi'nin Somali'deki sivil savaş döneminde nereden geldiği belli olmayan bir kurşun sonucu vefat ettiği öğrenildi.

SON KEZ YARIŞACAK

Olimpiyatlarda dört altın madalya kazanan ünlü atlet, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Londra'da 10 bin ve 5 bin metre yarışlarında pistlere son kez çıkacağını söyledi.

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