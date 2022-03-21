Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da başladı

ELAZIĞ (İHA) - Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından desteklenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Toplam 4 üniversitenin erkek takımları olmak üzere 80 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış töreni Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Savucu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, müsabakalara 4 takımın katıldığını belirterek, sporculara başarılar diledi.

Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen ise sporun insanları sosyalleştiren önemli bir olgu olduğunu vurgulayarak, müsabakalara katılan üniversite takımlarına başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgen, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu etkinlikler üniversiteler arasındaki iletişim ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Gurup müsabakalarına katılan üniversitelerin değerli idareci, antrenör ve sporcu öğrencilerini Elazığ'da ve üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Açılışın ardından başlayan ve 3 gün sürecek olan müsabakalarda Fırat, Gümüşhane, Kafkas ve Atatürk Üniversiteleri yer aldı. - ELAZIĞ