Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Burdur'da başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 59 üniversiteden 252 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın Burdur'da başladığını duyurdu. Şampiyona, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 3 gün sürecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu