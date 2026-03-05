Haberler

Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Burdur'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 59 üniversiteden 252 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın Burdur'da başladığını duyurdu. Şampiyona, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 3 gün sürecek.

Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Burdur'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre organizasyonda 59 üniversiteden 252 sporcu mücadele edecek.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak şampiyona 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
