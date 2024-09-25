Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Pocognoli, Fenerbahçe Maçına Konsantre

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında yarın saat 19.45'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve takım kaptanı Antony Moris değerlendirmelerde bulundu. Maça konsantre olduklarını söyleyen Sebastien Pocognoli, "Bizim için değişen bir şey yok. Şu anda sadece yarınki maça konsantre oluyoruz. Eşleşmeler bizim için iyi. Genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor. Biz oyunumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Takımda eksikler olduğunu belirten Pocognoli, "Sarı kart cezalısı ve sakat futbolcu var. Onların yerine çıkacak oyuncular da görevlerini yerine getirecek güce sahipler" şeklinde konuştu.

'JOSE MOURİNHO'YA KARŞI OYNAMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Jose Moutinho ile karşı karşıya geleceği için heyecanlı olduğunu aktaran Sebastien Pocognoli, "Heyecanlıyım ama olumlu bir heyecan. Jose Mourinho'ya karşı oynamak beni heyecanlandırıyor. Başarılı bir isim ve başarıdan başka bir şey kabul etmiyor. Maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıktığını göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

ANTONY MORİS: BU TÜR MAÇLARA ALIŞIĞIZ

Maçta oluşacak atmosferden bahseden takım kaptanı Antony Moris, "Bu tür maçlara alışığız. Yarınki amacımız gol atmak. Ambiyans bizim lehimize olacak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve her sene şampiyonluğa oynuyor. Bunun ne avantaj ne de dezavantaj olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Teknik direktör Sebastien Pocognoli ile geçtiğimiz yıllarda takım arkadaşlığı yaptığına da değinen Moris, "Biz senelerce birlikte oynadık. Birbirimize saygımız büyüktür. Bugün ona antrenör olarak da güveniyorum" dedi.