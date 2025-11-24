Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Union SG CEO'su Philippe Bormans, bu maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Bormans, Galatasaray maçındaki atmosferin, geçmiş dönemde Fenerbahçe ile oynanan maçtan daha iyi olacağını söyleyerek, "Galatasaray maçında atmosfer daha çılgın olacak. Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu sefer atmosfer ve ortam açısından daha da iyi olacak." dedi.

"HEDEFİMİZ İLERLEMEK"

Sözlerine devam eden Bormans, "Her zamanki gibi bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Hedefimiz her zaman ilerlemek ve bunun için 8-9 puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda 3 puanımız var ama her maçı tek tek ele alıyoruz. Bunun Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu ilk kez yaşadığımızı da unutmamamalıyız. Sonuçlar her zaman durumu yansıtmadı ama bu sefer fırsatları değerlendirmek ve Galatasaray maçında puan almak bize bağlı." sözlerini sarf etti.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Galatasaray'dan puan almak istediklerini ifade eden Philippe Bormans, "Hedefimiz hala aynı, play-off'lara kalmak. Galatasaray karşısında yine puan almaya çalışacağız. Ama bunun zor olacağını biliyoruz. Galatasaray, bu sene Ajax ve Liverpool'u yendi." diye konuştu.