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Üniversiteli sporcular ÜNİLİG'de yarıştı

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TÜSF tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında Antalya ve Samsun'da binlerce üniversiteli sporcunun katılımıyla voleybol, tenis, hentbol gibi branşlarda Türkiye şampiyonaları sona erdi. Organizasyon, haziran ve temmuzda Mersin ve Muğla'da devam edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında Antalya ve Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarda binlerce üniversiteli sporcu mücadele etti.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da voleybol, tenis, triatlon, halk dansları ve plaj voleybolu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun'da ise hentbol, bowling ve salon okçuluğu müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Yaz SporFest, Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 22-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek basketbol, yüzme ve atıcılık Türkiye şampiyonaları ile devam edecek.

Organizasyonun son etabı ise 2-5 Temmuz'da Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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